أحدث المقالات

القاهرة/أبوظبي (رويترز) – قدم وزير التموين المصري خالد حنفي استقالته في خضم أكبر قضية فساد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في 2014. واستقالة حنفي هي أبرز تداعيات تحقيق لمعرفة ما إذا كانت ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزار... اقرأ المزيد
موقع ويكيلكس سينشر وثائق جديدة حول كلينتون قبل الانتخابات الاميركية
واشنطن (أ ف ب) – قال جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيلكس ان وثائق جديدة على صلة بالمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الاميركية هيلاري كلينتون ستنشر قبل الاقتراع في 8 تشرين الثاني/نوفمبر ويمكن ان يكون لها تاثير “مهم” على نتيجة ال... اقرأ المزيد
سيدني (أ ف ب) – أفادت وسائل إعلام وشهود انه تم الاثنين احتجاز عدد غير محدد من الرهائن داخل مقهى في وسط سيدني ورفع علم اسلامي اسود على احدى نوافذه، فيما تحدثت الشرطة عن تنفيذ عملية اثر “حادث” في مبنى اوبرا سيدني المجاور.واغلقت س... اقرأ المزيد
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قتيل في قصف على كربلاء مع استعداد الملايين لاحياء أربعين الامام الحسين
كربلاء (العراق) (أ ف ب) – قتل شخص بعد منتصف ليل الخميس الجمعة في قصف بقذائف الهاون على غرب مدينة كربلاء، فيما يستعد ملايين الزوار الشيعة في المدينة لاحياء أربعين الامام الحسين غدا ، للمرة الاولى منذ سيطرة تنظيم “داعش” على مناطق واسعة في ال... اقرأ المزيد
توقيف مطلق النار على دبلوماسيين المانيين في السعودية
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فلسطيني يهاجم اسرائيليين بينهم اطفال بالحمض في الضفة الغربية
القدس (أ ف ب) – اعلن الجيش الاسرائيلي ان فلسطينيا هاجم الجمعة بواسطة الحمض مجموعة من الاسرائيليين بينهم اطفال، قبل ان يطلق عليه اسرائيلي اخر النار ويجرحه، قرب حاجز النفق قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، غير بعيد عن القدس. واضاف في بيان... اقرأ المزيد
المرصد السوري: المعارضة قتلت 311 مدنيا “بمدافع جهنم”
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اعدام عشرة باكستانيين في السعودية منذ منتصف تشرين الاول/اكتوبر
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