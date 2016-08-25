أحدث المقالات

القدس (أ ف ب) – اعلن الجيش الاسرائيلي ان فلسطينيا هاجم الجمعة بواسطة الحمض مجموعة من الاسرائيليين بينهم اطفال، قبل ان يطلق عليه اسرائيلي اخر النار ويجرحه، قرب حاجز النفق قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، غير بعيد عن القدس. واضاف في بيان... اقرأ المزيد